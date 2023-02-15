Учителям Нижнего Новгорода поднимут зарплату Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Учителям Нижнего Новгорода поднимут заработную плату. Педагогам Нижегородской области зарплату уже подняли. Об этом в ответах на комментарии на странице губернатора Глеба Никитина сообщают представители министерства образования Нижегородской области.

На вопрос о повышении зарплаты педагогов представители ведомства ответили, что индексация на 31,6 процента минимальных окладов произведена с 1 января 2023 года. Так, средняя зарплата учителя Нижегородской области сегодня должна составлять 44 360 рублей.

Что касаемо Нижнего Новгорода, на данный момент в Постановление администрации города «Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций города Нижнего Новгорода» вносятся изменения. И уже после этого будет произведен перерасчет зарплат.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен