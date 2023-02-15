Нижегородцы предложили отремонтировать автомобильную дорогу и тротуары около сквера Маршала Казакова Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Московского района Нижнего Новгорода предложили отремонтировать автомобильную дорогу и тротуары у дома №15 по Сормовскому шоссе. Нижегородцы приняли участие в губернаторском проекте инициативного бюджетирования «Вам решать!». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

По словам главы Московского района Владимира Кропотина, асфальтобетонное покрытие на данном участке непригодно. Это опасно и для автомобилистов, и для пешеходов. Необходимо отремонтировать дороги площадью 1835 квадратных метров и тротуары площадью 453 квадратных метра.

– Рядом с домом расположен сквер имени Маршала Казакова, который был благоустроен в 2022 году в рамках программы ФКГС. Мы голосовали за это и участвовали в обсуждениях концепции благоустройства. Благодаря новому скверу территория на Сормовском повороте преобразилась, но портит всю красоту разбитая дорога, поэтому хотим привести ее в порядок, – рассказала представитель инициативной группы жителей Анна Ч.

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