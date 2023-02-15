«Волгаэнерго» делает все возможное, чтобы проблема с «тухлой» водой на Автозаводе не повторилась этим летом

Проблема с «тухлой» водой на Автозаводе может повториться этим летом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проблема с неприятным запахом от горячей воды в Автозаводском районе этим летом может повториться, несмотря на то, что ресурсоснабжающая компания делает все возможное, чтобы этого избежать. Об этом сообщил генеральный директор ГК «Волгаэнерго» Виталий Гаврюшенко в ходе заседания комиссии по городскому хозяйству Гордумы 15 февраля.

- Пробуем новые методы очистки воды с помощью нового реагента – испытания закончатся в мае. Возможно, это позволит снизить число жалоб на горячее водоснабжение. Я не могу сказать, что мы полностью снимем эту проблему в этом году, но у нас есть план, по которому мы будем работать, - пообещал Виталий Гаврюшенко.

По его словам, над поиском причин появления от воды тухлого запаха работали две научные организации. Как удалось выяснить специалистам, скорее всего, здесь может быть сразу несколько причин.

- Это качество воды в самой реке Оке, где есть застойные зоны в летний период, а также существенные снижения расходов по системе ГВС в летний период и однотрубная система водоснабжения, - пояснил Виталий Гаврюшенко.

Напомним, проблемы с горячей водой на Автозаводе начались летом 2021 года. В разгар тридцатиградусной жары вытекающая из кранов вода стала настолько зловонной, что ею было невыносимо даже мыть руки. Позднее мэр Юрий Шалабаев подтвердил, что появление запаха от воды связано с жаркой погодой.

Виталий Гаврюшенко отметил, что «Волгаэнерго» был выполнен большой объем работ по улучшению качества горячего водоснабжения, что позволило сократить количество жалоб в 2022 году в 3-4 раза. Депутаты, однако, в свою очередь заметили, что это может быть связано с тем, что прошлым летом жаркий период длился существенно меньше.

Несколько лет назад ГК «Волгаэнерго» совместно с администрацией Нижнего Новгорода разработала дорожную карту по повышению качества горячего водоснабжения, в рамках которой за пять лет была выполнена реконструкция семи тепловых насосных станций.