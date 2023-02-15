Анна Гор назначена заместителем директора Пушкинского музея

Анна Гор - заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный гражданин Нижнего Новгорода. Фото: "Арсенал"

Заведующая нижегородским «Арсеналом» Анна Гор 15 февраля назначена заместителем директора музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина по региональному развитию. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятского филиала музея.

На новой должности Анна Гор будет курировать работу шести региональных филиалов музея, а также руководить проектами, связанными с современным искусством, которые реализуются в разных городах России. Дислокацию при этом менять не придется: Анна Марковна по-прежнему будет работать в здании «Арсенала».

«Арсенал» же вместо нее возглавил 38-летний Александр Комаров, который ранее занимал должность ведущего специалиста отдела творческих проектов. Комаров окончил Нижегородский коммерческий институт по специальности «Связи с общественностью», в «Арсенале» работает с 2012 года, до этого еще семь лет сотрудничал с ним как волонтер. До назначения он занимался организацией фестивалей и выставок.