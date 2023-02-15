Премия за добычу лисы в Нижегородской области увеличится в пять раз Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Денежная выплата за добычу лисицы в Нижегородской области увеличится в пять раз. Премия за одну особь может составить 1500 рублей. По этому поводу 15 февраля прошло заседание комитета по экологии и природным ресурсам. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

Как отметил заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по экологии и природным ресурсам Андрей Тарасов, в течение года нужно добывать не менее 2,5 тысяч особей.

Отметим, сейчас выплата за добычу лисы составляет всего 300 рублей. Увеличение суммы вознаграждения позволит стимулировать охотников на отстрел потенциально зараженных животных.

– Лисицы хоть и красивые животные, но не стоит забывать, что они хищники, которые могут являться переносчиками опасного для человека заболевания – бешенства, – рассказал председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Напомним, в октябре 2022 года премию за добычу волка для охотников в Нижегородской области увеличили с 5 тысяч до 35 тысяч рублей.

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