Премия за добычу лисы в Нижегородской области увеличится в пять раз
Фото: Константин НАГОВИЦЫН
Денежная выплата за добычу лисицы в Нижегородской области увеличится в пять раз. Премия за одну особь может составить 1500 рублей. По этому поводу 15 февраля прошло заседание комитета по экологии и природным ресурсам. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.
Как отметил заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по экологии и природным ресурсам Андрей Тарасов, в течение года нужно добывать не менее 2,5 тысяч особей.
Отметим, сейчас выплата за добычу лисы составляет всего 300 рублей. Увеличение суммы вознаграждения позволит стимулировать охотников на отстрел потенциально зараженных животных.
– Лисицы хоть и красивые животные, но не стоит забывать, что они хищники, которые могут являться переносчиками опасного для человека заболевания – бешенства, – рассказал председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Напомним, в октябре 2022 года премию за добычу волка для охотников в Нижегородской области увеличили с 5 тысяч до 35 тысяч рублей.
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