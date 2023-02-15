Более 95 процентов нижегородских дольщиков получили квартиры в двух домах ЖК «Новинки Smart City»
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Более 95 процентов нижегородских дольщиков получили квартиры в домах №6 и №7 в ЖК «Новинки Smart City». Об этом сообщается на сайте Фонда развития территорий.
Фонд передал дольщикам ключи от 137 из 143 квартир.
По словам исполнительного директора публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Константина Тимофеева, в доме №6 дольщикам переданы 70 из 73 квартир, а в доме №7 – 67 из 70 квартир. Также дольщики получили 29 из 35 кладовых.
Кроме того, дом №7 уже поставлен на кадастровый учет. Это значит, что дольщики, купившие квартиры в этом доме, могут оформить права собственности.
В ЖК «Новинки Smart City» Фондом завершается строительство 25 домов.
Ранее мы сообщали, что Фонд развития территорий достраивает восемь домов – № 1, 2, 3, 4, 5, 23, 29 и 31. Выдача ключей для жильцов запланирована на 31 марта текущего года.
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