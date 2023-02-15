Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 февраля 2023 10:48

Прокуратура начала проверку после избиения первоклассника в шахунской школе

По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования
Евгения ЖЕНЕЦКАЯ
Фото: скрин из видео. Источник: программа "Кстати".

Фото: скрин из видео. Источник: программа "Кстати".

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту избиения семилетнего мальчика сверстником в шахунской школе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

– Будут установлены причины произошедшего и дана оценка исполнению законодательства о профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – добавили в прокуратуре.

Напомним, что инцидент произошёл недавно. Мальчик лежал на полу в коридоре и пытался прикрыть лицо, когда хулиган несколько раз пнул его ногой прямо по голове. За этой ужасающей картиной со стороны наблюдали старшеклассники, они не только не стали вмешиваться в драку, но и решили снять происходящее на видео.

По словам специалиста, детская агрессия в нашей культуре – явление не новое, но столь яркие ее проявления совсем не характерны для младшеклассников. У подростков такое встречается, но ученики начальной школы не должны быть настолько жестоки. Причины такого поведения могут быть разными. Одной из них может быть насилие в семье.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

вконтакте

одноклассники

телеграм-канал

Канал в яндекс-дзен