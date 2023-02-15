Прокуратура начала проверку после избиения первоклассника в шахунской школе

Фото: скрин из видео. Источник: программа "Кстати".

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту избиения семилетнего мальчика сверстником в шахунской школе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

– Будут установлены причины произошедшего и дана оценка исполнению законодательства о профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – добавили в прокуратуре.

Напомним, что инцидент произошёл недавно. Мальчик лежал на полу в коридоре и пытался прикрыть лицо, когда хулиган несколько раз пнул его ногой прямо по голове. За этой ужасающей картиной со стороны наблюдали старшеклассники, они не только не стали вмешиваться в драку, но и решили снять происходящее на видео.

По словам специалиста, детская агрессия в нашей культуре – явление не новое, но столь яркие ее проявления совсем не характерны для младшеклассников. У подростков такое встречается, но ученики начальной школы не должны быть настолько жестоки. Причины такого поведения могут быть разными. Одной из них может быть насилие в семье.

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