Движение транспорта восстановлено на площади Лядова в Нижнем Новгороде после схода трамвая

Последствия инцидента оперативно устранены. Фото: "Вести-Приволжье".
Аварийные службы успешно устранили последствия инцидента с трамваем №5 на площади Лядова в Нижнем Новгороде. Как сообщили «КП-Нижний Новгород» на предприятии ГП «Нижегородэлектротранс», в настоящее время движение транспорта на участке полностью восстановлено.
- В 12:50 вагон подняли, движение пустили, - уточнили на предприятии.
Это подтверждает и сервис Яндекс.Карты — улица Белинского уже не подсвечивается красным цветом, движение здесь осуществляется без длительных задержек.
Напомним, днем 15 февраля на улице Белинского трамвай сошел с рельсов. В результате движение на участке оказалось перекрыто, водителям пришлось искать пути объезда, а трамваи временно пустили в обход участка. Инцидент произошел из-за постороннего металлического предмета, попавшего на трамвайные пути.
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