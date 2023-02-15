В «Нижновэнерго» прошел первый этап Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети»

Специалисты филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» провели первый этап Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети».

В 2023 году Олимпиада проходит уже в шестой раз. В этом году по филиалу ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» было зарегистрировано 205 участников, из них 80 человек приняли непосредственное участие в проекте.

В течение двух дней ученики 9-11 классов решали тестовые задания из школьного курса по физике, математике и информатике. Показавшие лучшие результаты пройдут во второй этап, который состоится 4-5 марта, а также получат возможность принять участие в олимпиаде «Надежда энергетики», которую проводят ведущие вузы страны.

«Это очень нужный проект, позволяющий выявлять и в дальнейшем развивать талантливых учеников, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению, а также вовлекать их в разработку передовых инфраструктурных и технологических проектов, актуальных для электросетевого комплекса», – отметил исполняющий обязанности заместителя генерального директора «Россети Центр и Приволжье» – директора филиала «Нижновэнерго» Евгений Турапин.