Один из скверов Нижнего Новгорода назовут в честь Сталинградской битвы Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В Нижнем Новгороде появится сквер «Сталинградской битвы». Предложение о таком наименовании одного из скверов города поступило от НРО КПРФ. Его поддержал Комитет по увековечению памяти при Городской Думе Нижнего Новгорода. Информация об этом появилась на сайте НРО КПРФ.

На заседании, которое проводил Председатель Думы Олег Лавричев, за инициативу НРО КПРФ высказались 25 членов Комитета.

До конца марта будет выбрана конкретная территория, которая впоследствии будет переименована.

Напомним, жители Нижнего Новгорода раскритиковали идею переименования площади Ошарской в Сталинградскую.

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