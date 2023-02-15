Плитку возле Нижегородского кремля отремонтируют Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Плитку возле Нижегородского кремля отремонтируют при наступлении устойчивой плюсовой температуры. Об этом «Комсомолке» сообщили в администрации Нижегородского района.

Плитка в Большом сквере у памятника Минину расшаталась, и проходить по ней теперь довольно опасно.

– Работы по ремонту брусчатки в Большом сквере на площади Минина и Пожарского будут проводиться по мере необходимости, – отметили в администрации района.

Кроме того, в департаменте благоустройства «Комсомолке» сообщили, что и на улице Большой Покровской подрядчик устранит локальные деформации плитки.

Напомним, плитка на Покровской, которую выложили к ЧМ-2018, а потом перекладывали, до сих пор не радует нижегородцев.

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