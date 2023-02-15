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НовостиОбщество15 февраля 2023 7:58

Нижегородская митрополия планирует построить храм в Автозаводском районе

Инициативу поддержали 455 жителей района
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Нижегородская митрополия планирует построить храм в Автозаводском районе

Нижегородская митрополия планирует построить храм в Автозаводском районе

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нижегородская митрополия планирует построить новый храм в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом стало известно из протокола заседания Комиссии по вопросам землепользования и застройки от 13 января 2023 года.

Новый православный храм хотят построить на улице Малоэтажной, в районе домов №№ 1-91. Общественные обсуждения по данному вопросу признаны состоявшимися. В срок их проведения поступило 455 письменных обращений от жителей Автозаводского района, которые выступили в пользу строительства храма. Тем не менее от 23 жителей поступили предложения в пользу строительства на выбранной территории детского сада.

12 членов Комиссии проголосовали за строительство храма.

Также Комиссия рекомендовала министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области дать разрешение на «Религиозное использование» выбранного участка.

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