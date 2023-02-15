В акции «Дарите книги с любовью» приняли участие сотрудники Нижегородского водоканала

С 3 по 10 февраля сотрудниками АО «Нижегородский водоканал» был организован сбор книг в рамках общероссийской акции «Дарите книги с любовью». А 13 февраля, накануне Международного дня дарения книг, состоялась их передача Центральной городской библиотеке – координатору акции в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

– Предложение принять участие в акции поступило к нам из Центральной городской библиотеки, расположенной в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Мы решили поддержать инициативу и организовали сбор книг, который продлился ровно неделю. Многие коллеги откликнулись и принесли книги из домашних библиотек, – рассказывает руководитель группы организационного развития АО «Нижегородский водоканал» Ольга Шалаева.

Центральной городской библиотеке передали не только собранную художественную литературу, но и хранившиеся в личных библиотеках сотрудников научно-популярные книги.

Нижегородский водоканал регулярно и сам проводит социально-благотворительные мероприятия, и активно принимает участие в других акциях такого характера. В собранной в рамках акции «Дарите книги с любовью» литературе были издания, которые рассказывают о специфике работы АО «Нижегородского водоканал». Среди таких книг – издания для детей, рассказывающие о том, как очищают воду в г. Нижнем Новгороде, а также книги, посвящённые истории нижегородских водных коммуникаций.

Общероссийская акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню дарения книг, проходит в этом году уже в седьмой раз. Она призвана напомнить о том, что книга была и остаётся лучшим подарком. Ежегодно в рамках акции проводится сбор книг для отдалённых библиотек, благотворительных организаций, школ и детских домов. Организаторами акции выступают Российский книжный союз, Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» и Российская государственная детская библиотека.

Справка

Международный день книгодарения отмечается 14 февраля. В этот день более чем в 40 странах мира принято дарить книги родственникам, друзьям, передавать их в библиотеки, детские дома, школы и благотворительные организации.

Фото: АО «Нижегородский водоканал»