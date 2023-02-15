Плитка возле Нижегородского кремля расшаталась Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Плитка у Нижегородского кремля словно ходуном ходит. Зимой, когда повсюду гололед, она представляет опасность для пешеходов. Об этом рассказала нижегородка в телеграм-канале «Нижний №1».

Около памятника Минину расшаталась плитка. И теперь пройти по ней довольно опасно. Мало того, что она почти идет волнами, так и, ступив на одну из плит, можно потерять равновесие.

Стоит отметить, что и плитка на Покровской, которую выложили к ЧМ-2018, а потом перекладывали, до сих пор не радует нижегородцев.

Плитка на Покровской до сих пор не радует нижегородцев Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Большая Покровская вся в такой танцующей плитке. Идёшь на работу или с работы и молишься, как бы ноги не переломать. Ведь не знаешь, какая из них под твоими ногами перевернется, – пишет нижегородка в комментариях сообщества ВКонтакте «Типичный Нижний Новгород».

«Комсомолка» отправила запрос, чтобы выяснить, планируется ли проведение ремонтных работ на этих участках.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен