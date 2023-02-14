Нижегородские депутаты предлагают запретить продажу зажигалок подросткам в России. Фото: Евгения ГУСЕВА

Нижегородские депутаты предлагают запретить продажу газовых зажигалок и баллончиков несовершеннолетним в России. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

14 февраля на заседании комитета Заксобрания по экономике нижегородские депутаты подготовили проект обращения к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину. Они предлагают на федеральном уровне запретить продажу товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, детям.

- Сейчас такая ответственность предусмотрена далеко не во всех регионах. Мы считаем, что в этом вопросе необходим единый системный подход и меры ответственности на федеральном уровне, - отметила первый зампредседателя ЗСНО Ольга Щетинина.

Представители ведомства отметили, что сейчас среди подростков распространяется новая форма токсикомании – сниффинг.

- К сожалению, этот вид токсикомании сейчас распространен в молодёжной среде. Страшно, что он вызывает необратимые разрушения внутренних органов и головного мозга и представляет опасность с самого первого применения, - рассказал председатель комитета ЗСНО по экономике Игорь Норенков.

Напомним, в августе 2022 года ЗСНО рассматривало проект о запрете продажи зажигалок детям на территории Нижегородской области. И уже в сентябре 2022 года продажу зажигалок детям в регионе запретили.