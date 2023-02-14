Прием первоклассников в «Школу 800» в Нижнем Новгороде начинается 6 марта. Фото: Юлия Горшкова.

Прием первоклассников и второклассников в «Школу 800» в Нижнем Новгороде на будущий учебный год стартует с 6 марта. Об этом представители образовательной организации сообщили Вконтакте.

Согласно информации, с 6 марта для зачисления в «Школу 800» нижегородцы смогут создать личный кабинет и добавить анкеты на сайте школы.

- До того времени возможность создавать личные кабинеты или добавлять анкеты в уже имеющиеся будет приостановлена, - добавили представители учебного заведения.

Так, с правилами приема на 2023/24 учебный год можно ознакомиться на сайте «Школы 800» в разделе «Прием 2023/2024». Стоит отметить, что для будущих первоклассников, которые проживают рядом с корпусом «Школы 800» в Верхних Печерах, создадут дополнительные места. Также дополнительные места будут созданы для второклассников, проживающих в тех же домах и обучающихся сейчас в 22-й и 103-й школах.

Напомним, «Школа 800» является без преувеличения одним из самых грандиозных и самых долгожданных проектов последних лет. В январе нижегородцам показали, как выглядит «Школа 800» внутри.