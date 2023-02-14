Более 40 заявок на участие в проекте «ВАМ РЕШАТЬ!» подали жители поселков Дзержинска

На этой неделе к участию в проекте «ВАМ РЕШАТЬ!» присоединились жители города Дзержинска. Первая заявка от горожан подана на благоустройство сквера между многоквартирными домами №№ 7 и 9 по проспекту Дзержинского.

Глава города Дзержинска Иван Носков обратился к дзержинцам с призывом к активным действиям: «Десятки сообщений приходят мне лично с просьбами установить турники, спортплощадки, разбить скверы вдоль центральных улиц и т.д. Есть шанс исполнить свои мечты и благоустроить какую-то территорию. Мечтать – это хорошо. Но надо же и что-то делать», – написал он на своих страницах в социальных сетях.

Всего же для участия в проекте на данный момент подано порядка 40 заявок, большинство из которых поступило от жителей поселков округа. Уже поданные жителями заявки в основном касаются ремонта поселковых дорог и проездов. В частности, с инициативами обратились жители поселка Пушкино, они заявили на участие в проекте «ВАМ РЕШАТЬ!» четыре участка автодорог. Пять инициатив поступило от жителей поселка Гавриловка, шесть – от жителей Дачного, по 2-3 – от жителей Бабино, Игумново, Юрьевца, Бабушкино и т.д. Также в поселке Желнино жители планируют обустроить спортивную площадку.

Напомним, жители городского округа Дзержинск могут внести свои предложения по преобразованию общественных пространств по семи направлениям: «Наши дороги», «Наш двор», «Спорт для всех!», «Все лучшее – детям!», «Общественные пространства», «Наша инфраструктура» и «Наша инициатива». В рамках проекта «ВАМ РЕШАТЬ!» могут быть отремонтированы и благоустроены дороги, тротуары, скверы, пляжи, спортивные объекты, объекты жилищно-коммунального хозяйства, освещения и водоснабжения, а также памятники, библиотеки, учреждения культуры и детские площадки.

Для участия в проекте «ВАМ РЕШАТЬ!» необходимо собрать инициативную группу до 5 человек и подать заявление об определении границ территории для реализации проекта в департамент управления делами администрации Дзержинска (пл. Дзержинского, 1, каб. 7) или через «Обращения» на сайте адмдзержинск.рф.

С 6 марта по 7 апреля 2023 года на сайте Golosza.ru пройдет голосование по определению инициатив, которые будут реализованы в рамках проекта.

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска