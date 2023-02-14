Кладбище может появиться на месте бывшей Шуваловской свалки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Участок, где располагалась Шуваловская свалка в Нижнем Новгороде, могут отдать под кладбище. В этом случае за счет дополнительной площади будет расширено кладбище «Красная Этна». Судьба бывшего полигона отходов обсуждалась на заседании постоянной комиссии гордумы по экологии 14 февраля.

Как рассказала заместитель директора ГБУ Нижегородской области «Экология региона» Марина Аношина, ликвидация Шуваловской свалки, которая длилась более двух лет, завершена. В процессе объем работ увеличился на 60%, что повлекло за собой удорожание стоимости до 1 млрд 777 тысяч рублей.

- Общая площадь восстановленных земель составила 17,95 гектара. Территория будет возвращена в хозяйственный оборот. Сейчас проводятся замеры по почве, воде, воздуху, и если все они будут соответствовать норме, то эта земля может быть в дальнейшем использована, - сообщила Марина Аношина. По ее словам, наблюдение за состоянием почвы и воздуха будет вестись около года.

30 декабря 2022 года были подписаны акты о приемке работ по ликвидации Шуваловской свалке, хотя подрядчик по факту еще не завершил биологический этап восстановления земель. В августе прошлого года здесь посеяли траву, и, как уверяют чиновники, эта работа будет продолжена весной 2023.

Заслуженный эколог России Клара Романова в свою очередь отметила, что под жилую застройку эта территория не может быть использована, под размещение предприятий и заводов – тоже вряд ли.

- Этот участок сгодится разве что для расширения кладбища «Красная Этна», - подытожила она.

Депутаты сошлись во мнении, что необходимо проработать этот вопрос, а также предусмотреть в бюджете на 2023 год средства на охрану территории бывшей Шуваловской свалки, чтобы здесь вновь не образовался стихийный мусорный полигон.