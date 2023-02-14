Нижегородские власти требуют признать банкротом инвестора, не построившего парк на Бору. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области обратилось в арбитражный суд Москвы, чтобы признать банкротом инвестора ООО «Группа компаний Города». Об этом сообщается в картотеке дел Арбитражного суда.

Напомним, еще в 2019 году ООО «ГК Города» планировали построить парк развлечений на Бору. Но работы пришлось отложить из-за доработки проекта. И в 2020 году компания заявила о намерениях приступить к строительству развлекательного парка. Там планировалось разместить интерактивный аттракцион «Союзмультфильма», музейные экспозиции под открытым небом и гастрономическую улицу.

Однако строительные работы не были выполнены. Как пишет «Коммерсантъ-Приволжье», инвестор задолжал региональному бюджету более 2 миллионов рублей за аренду двух земельных участков. Инвестор пытался ссылать на коронавирусные ограничения, но суд решил, что компания по закону не может рассчитывать на отсрочку платежей. Так, региональные власти взыскали с ООО «ГК Города» долги и инициировали процедуру банкротства.

Согласно информации, рассмотрение заявления о признании должника банкротом назначено на 20 февраля 2023 года.