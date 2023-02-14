Суд обязал РЖД отремонтировать около 30 километров путей в Нижегородской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода обязал РЖД отремонтировать около 30 километров железнодорожных путей общего пользования в Нижегородской области. Об этом сообщают в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Так, в ходе проверки нижегородская транспортная прокуратура установила, что на перегоне станций Ильино - Фролищи Горьковской железной дороги имеются участки с просроченным капитальным ремонтом. Их общая протяженность составляет около 30 километров.

Тогда нижегородский транспортный прокурор обратился в суд с иском обязать ОАО «РЖД» провести капитальный ремонт. И суд удовлетворил это требование.

Напомним, бетонный слой начал разрушаться на двух массивных опорах метромоста в Нижнем Новгороде. Дорожные службы проведут обследование метромоста.

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