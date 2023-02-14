МТС разогнала скорость мобильного интернета для жителей микрорайона «Новая Кузнечиха»

Компания «МТС» сообщает об увеличении скорости мобильного интернета вдвое и расширении покрытия на территории жилого комплекса «Новая Кузнечиха».

В результате проведенных работ были расширены покрытие и емкость сети, а также вдвое увеличилась средняя скорость мобильного интернета. Для строительства сети МТС использует аналитику Big Data, которая позволяет комплексно оценивать потребности в услугах связи в конкретных локациях. По данным специалистов МТС, пик потребления трафика в микрорайоне приходится на 21.00-22.00 ежедневно, что также было учтено при планировании сети для перераспределения существующей нагрузки.

Особое внимание при создании сплошного мобильного покрытия специалисты МТС уделили социально-значимой инфраструктуре жилого комплекса. Так, удвоенные скорости LTE получили детские и медицинские центры, аптеки, магазины и торговые центры на территории кластера.

«Территория микрорайона активно застраивается, и мы делаем все возможное, чтобы своевременно обеспечить ее достаточной емкостью сети. Увеличение зоны покрытия LTE не только позволит 12 тысячам жильцов пользоваться высокоскоростным интернетом, но и может стать базой для внедрения экосистемы цифровых сервисов, в том числе технологий «умного дома» и «умного города», - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

За 2022 год МТС модернизировала оборудование на действующей телеком-инфраструктуре и запустила новые базовые станции в тех городских локациях, где качество сигнала нуждалось в улучшении. Помимо «Новой Кузнечихи», оценить новое качество связи уже могут жители комплексов «Торпедо», «Цветы», «Седьмое небо», «Зенит», «Окский берег» и «Европейский».

Фото: Пресс-служба МТС