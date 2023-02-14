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НовостиНовости компаний14 февраля 2023 11:58

МТС разогнала скорость мобильного интернета для жителей микрорайона «Новая Кузнечиха»

Скорость мобильного интернета увеличилась вдвое
МТС разогнала скорость мобильного интернета для жителей микрорайона «Новая Кузнечиха»

МТС разогнала скорость мобильного интернета для жителей микрорайона «Новая Кузнечиха»

Компания «МТС» сообщает об увеличении скорости мобильного интернета вдвое и расширении покрытия на территории жилого комплекса «Новая Кузнечиха».

В результате проведенных работ были расширены покрытие и емкость сети, а также вдвое увеличилась средняя скорость мобильного интернета. Для строительства сети МТС использует аналитику Big Data, которая позволяет комплексно оценивать потребности в услугах связи в конкретных локациях. По данным специалистов МТС, пик потребления трафика в микрорайоне приходится на 21.00-22.00 ежедневно, что также было учтено при планировании сети для перераспределения существующей нагрузки.

Особое внимание при создании сплошного мобильного покрытия специалисты МТС уделили социально-значимой инфраструктуре жилого комплекса. Так, удвоенные скорости LTE получили детские и медицинские центры, аптеки, магазины и торговые центры на территории кластера.

«Территория микрорайона активно застраивается, и мы делаем все возможное, чтобы своевременно обеспечить ее достаточной емкостью сети. Увеличение зоны покрытия LTE не только позволит 12 тысячам жильцов пользоваться высокоскоростным интернетом, но и может стать базой для внедрения экосистемы цифровых сервисов, в том числе технологий «умного дома» и «умного города», - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

За 2022 год МТС модернизировала оборудование на действующей телеком-инфраструктуре и запустила новые базовые станции в тех городских локациях, где качество сигнала нуждалось в улучшении. Помимо «Новой Кузнечихи», оценить новое качество связи уже могут жители комплексов «Торпедо», «Цветы», «Седьмое небо», «Зенит», «Окский берег» и «Европейский».

Фото: Пресс-служба МТС