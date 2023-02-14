Нижегородцы стали совершать больше цифровых звонков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Средняя продолжительность звонка в сети 4G оказалась в 4 раза больше обычной, а голосовой трафик VoLTE вырос почти в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов Нижегородской области по итогам января.

Технология VoLTE (Voice over LTE) обеспечивает абонентов устойчивым доступом в сеть и качественной голосовой связью. Этот сервис отличается мгновенным соединением, чистым звуком, а также позволяет звонить и принимать вызовы не прерывая интернет-сессию.

Ежемесячно в сети LTE нижегородцы проговаривают почти 240 млн минут. В минувшем году на сервис пришлось 55% от всего голосового трафика в сети МегаФона.

Уникальная технология VoWiFi (Voice over WiFi) использует любой Wi-Fi-роутер с доступом в интернет как базовую станцию. При этом благодаря современным речевым кодекам Enhanced Voice Service и WB-AMR голос абонента звучит более чётко, чем при обычном подключении. VoWiFi работает более чем на 450 моделях смартфонов, в том числе Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Realme. Для использования сервиса смартфон нужно подключить к сети Wi-Fi с доступом в интернет, а в настройках активировать соответствующую функцию. Оба функционала в Нижегородской области поддерживают 35% смартфонов.

«В регионе зафиксирован рост голосового трафика в сети VoWiFi — за год он вырос в 40 раз. Однако его доля невелика и занимает около 0,1%. Функция актуальна преимущественно для новых жилых комплексов, где ещё недостаточно базовых станций, но много перегородок и подвальных помещений труднодоступных для сотового сигнала. Современные смартфоны умеют автоматически выбирать лучшую технологию связи в зависимости от местоположения. Это может быть привычная голосовая связь в сети 2G или 3G либо соединение при помощи VoLTE или VoWiFi, если абонент находится в труднодоступном для сотового сигнала месте. Наличие дополнительных функций улучшает качество соединения, а значит, абоненты всегда будут на связи», — говорит технический руководитель МегаФона в Нижегородской области Евгений Сердцев.

Использование VoLTE и VoWiFi не влияет на стоимость услуг, звонки с их помощью расходуют минуты из пакетов по тарифу. Соединение возможно с абонентами любых операторов.

Внедрение инновационных технологий стало возможным благодаря модернизации базовых станций: технические специалисты компании установили современное оборудование и задействовали частоты LTE 1800, 2600 МГц. Эти диапазоны помогают добиться максимального проникновения сотового сигнала в здания со множеством перегородок и скорости передачи данных до 150 Мбит/сек.