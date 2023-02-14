Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 февраля 2023 10:57

Алексей Тулатин из Борского района погиб в СВО

Он отправился в зону специальной военной операции добровольцем
Полина ШИБАЛКИНА
Алексей Тулатин из Борского района погиб в СВО.

Алексей Тулатин из Борского района погиб в СВО.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алексей Тулатин из Борского района Нижегородской области погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается в группе «Твой Бор – Город Бор» Вконтакте.

- Погиб смертью храбрых за Россию. Наш герой, который принял решение сам, - говорится в сообщении.

Согласно информации, Алексей Тулатин отправился в зону специальной военной операции добровольцем. Прощальная церемония состоится в 10:00 15 февраля около дома №38 во втором микрорайоне. А в 11:00 церемония состоится в Знаменской церкви.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает свои соболезнования родным и близким Алексея Тулатина.