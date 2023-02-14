Экскурсии в центр консервации и реставрации редких книг начались в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Экскурсии в центр консервации и реставрации редких книг стартовали в Нижегородской государственной областной библиотеке имени Ленина. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, обзорные экскурсии проходят каждую пятницу и начинаются в 16:00. Нижегородцы смогут посетить реставрационные мастерские, а также увидеть ценные и редкие издания, дореволюционные газеты и журналы в процессе реставрации. Как отметила главный хранитель фондов Нижегородской областной библиотеки имени Ленина Галина Тарасова, совсем недавно состоялась первая экскурсия.

- Мы ознакомили наших гостей с видами книжных переплетов, рассказали о структуре книги, о том, как проходит процесс реставрации, какое оборудование применяется для восстановления утраты бумаги, - добавила Галина Тарасова. - А финалом экскурсии стал показ фотовыставки, посвященной процессам консервации в нашей библиотеке.

Кроме того, посетителям экскурсии демонстрируют раритетные станки, прессы XIX века и технику ХХ века. Стоит отметить, что экскурсии в центр консервации и реставрации доступны и по «Пушкинской карте».

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