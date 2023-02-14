В Мининском университете открываются курсы подготовки журналистов

Курсы дополнительного образования по журналистике открываются в Мининском университете. Они организованы вузом совместно со всероссийским проектом молодежных СМИ “Пилот Медиа”.

Курсы состоят из двух программ: “Медиаграмотность/мультимедийная журналистика” с продолжительностью обучения 3 года и выдачей диплома о профессиональной переподготовке, и “Видеотворчество/молодежные СМИ” с продолжительностью обучения 12 месяцев.

Учающиеся освоят работу с информацией, научатся создавать контент, выступать перед публикой и снимать ролики, а также контролировать весь творческий процесс.

По словам ректора Мининского университета Виктора Сдобнякова, эти направления обучения в современном мире очень востребованы.

- Уверен, что умение держаться на публике, грамотно излагать свои мысли и критически воспринимать любую информацию - очень полезные навыки для каждого специалиста и особенно для педагога, - считает он. - А способность создавать уникальный контент разного формата может стать решающим аргументом при трудоустройстве как по специальности, так и в любую другую сферу.

Курсы будут вести действующие работники телевидения и радио, блогеры, актеры театра и кино, а также дикторы, фотографы и операторы. Программы предусматривают такие направления как теле- и радиожурналистика, видеопроизводство, фотосъемка, аудиопроизводство, а также курс по критическому мышлению, ораторскому искусству и технике речи.

Узнать, как записаться на курсы, можно по телефону + 7 (831) 262 20 44 (доб. 373), а также по почте cdo@mininuniver.ru или, написав сообщение в группе Вконтакте Институт непрерывного образования.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина