Три нижегородских маршрута подключат к навигационной системе до 19 февраля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще три автобусных маршрута подключат к навигационной системе в Нижегородской области до 19 февраля 2023 года. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова.

Согласно информации, на текущей неделе будут отображаться автобусные маршруты №273 «Кстово - микрорайон Райцентр — Анкудиновский парк», № 238 «Нижний Новгород - Автовокзал «Щербинки – ЖК Анкудиновский парк» и №242 «Нижний Новгород - Сенная - Анкудиновский Парк».

Стоит отметить, что все маршруты обслуживает перевозчик ООО «ПТС-НН».

Напомним, движение транспорта по улице Ошарская в Нижнем Новгороде перекроют до 15 апреля 2023 года из-за строительства метро.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

вконтакте

одноклассники

телеграм-канал

Канал в яндекс-дзен