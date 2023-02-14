VI Всероссийская студенческая олимпиада “Форсайт-педагогика” пройдет в Мининском университете

Ежегодная всероссийская студенческая олимпиада “Форсайт-педагогика” пройдет в Мининским университете уже в 6 раз. Олимпиаду проводит факультет психологии и педагогики. Студенческие команды из 5 человек проверят свои знания в области педагогической науки и продемонстрируют профессиональные навыки. Оценки будут выставляться как в личном, так и в командном зачете.

- Мининский университет - единственный из вузов Министерства Просвещения РФ, который проводит олимпиаду по педагогике ежегодно, - отметил ректор вуза Виктор Сдобняков. - Более того, у “Форсайт-педагогика” особый статус, ведь она входит в перечень конкурсов и олимпиад, рекомендованных Минпросом. Участвовать могут студенты педагогических и непедагогических специальностей, в том числе и иностранные студенты.

Олимпиада состоит их двух этапов: заочного, который пройдет с 7 по 13 марта, и очного - с 22 по 24 марта.

На первом этапе каждому участнику предстоит решить онлайн-тест, а каждой команде – написать научную статью, посвященную 200-летию со дня рождения педагога Константина Ушинского. Лучшие статьи будут опубликованы в сборнике с размещением в РИНЦ.

Второй этап пройдет на базе Мининского университета, где студентов ждут шесть конкурсных испытаний: визитка, конкурс капитанов, теоретический конкурс, педагогический мастер-класс, тайный конкурс и конкурс проектной деятельности.

Участвовать в олимпиаде могут студенты бакалавриатов от 18 до 25 лет

Принять участие в Олимпиаде могут студенты бакалавриатов в возрасте от 18 до 25 лет, которые получают педагогическое, психолого-педагогическое, специальное (дефектологическое) образование или учатся на направлениях, связанных с организацией работы с молодежью.

Ознакомиться с положением можно по ссылке. Для участия в олимпиаде необходима регистрация.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина