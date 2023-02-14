Движение по улице Ошарской в Нижнем Новгороде перекроют до 15 апреля из-за строительства метро. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Движение транспорта по улице Ошарская в Нижнем Новгороде перекроют до 15 апреля 2023 года из-за строительства метро. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии.

Согласно информации, ограничения связаны с продлением Автозаводской линии метрополитена. Так, с 06:01 27 февраля до 23: 59 15 апреля 2023 года движение транспорта по улице Ошарская напротив дома № 147А на улице Максима Горького будет прекращено. Объезд будет организован по прилегающим улицам.

Кроме того, установят временные дорожные знаки, ограждающие устройства и информационные аншлаги.

Напомним, первую сваю котлована установили для новых станций метро на улице Горького в Нижнем Новгороде 9 февраля 2023.