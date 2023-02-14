Автобусные маршруты А-50, А-84, №232 будут сокращены в Нижнем Новгороде 14 и 15 февраля. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Маршруты автобусов А-50, А-84 и №232 будут сокращены в Нижнем Новгороде 14 и 15 февраля. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, с 7:00 до 20:30 14 февраля и с 7:00 до 18:00 15 февраля маршруты А-50 и №232 будут сокращены до остановки «Площадь Киселева» на улице Веденяпина. А маршрут автобуса А-84 будет сокращен до остановки «Станция метро Парк Культуры» на Молодёжном проспекте.

- Разворот автобусов указанных маршрутов будет организован на кольцевой развязке на пересечении проспектов Ленина, Октября, Молодёжного и улицы Веденяпина, - отметили представители городского департамента.

Напомним, автобусный маршрут А-47 будет продлен до жилого комплекса «Академический» в Нижнем Новгороде с 16 февраля.