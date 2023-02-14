Роспотребнадзор подал в суд на ДУК из-за грязной воды в Московском районе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Нижегородский Роспотребнадзор подал иск в суд на домоуправляющую компанию Московского района из-за некачественной воды в домах на улице Люкина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

С жалобами на качество воды, которая течет из крана, в надзорное ведомство обратились местные жители. По неизвестной причине из кранов в их квартирах течет черная вода с примесью песка, в которой даже руки мыть страшно, не говоря уже об употреблении в пищу.

По результатам рассмотрения обращений Роспотребнадзор подал иск в суд Московского района с требованием обеспечить жителей горячей водой, соответствующей требованиям гигиенических нормативов.

По данным прокуратуры Нижегородской области, в 2022 году в регионе было выявлено почти 8 тысяч нарушений в сфере ЖКХ.