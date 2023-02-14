В «ТНС энерго НН» рассказали о пользе рекомендуемого платежа

Напомним, что рекомендуемый платеж – это предварительная сумма за текущий месяц, рассчитанная индивидуально для каждого абонента, исходя из его среднемесячного потребления электроэнергии. Потребитель может сам выбрать, оплачивать ему только обязательный платеж, отраженный в графе «к оплате», либо воспользоваться рекомендуемым платежом.

Данная услуга позволит избежать образования задолженности, начисления пени и ограничения подачи электроэнергии, если по каким-либо причинам вы не сможете вовремя оплатить счет в предстоящем месяце. Рекомендуемый платеж не только застрахует от появления долга, но и поможет провести грамотное финансовое планирование.

Для удобства граждан, оплачивающих счета через терминалы банков или отделения Почты России, сумма с учетом рекомендуемого платежа зафиксирована в QR-коде, а пользователи электронной квитанции могут оплатить его по ссылке, которая находится в письме со счетом. При необходимости вы можете скорректировать размер платежа или исключить его из общей суммы.