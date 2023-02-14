Мелик-Гусейнов остался недоволен работой приемного покоя центральной больницы Арзамаса Фото: Евгения ГУСЕВА

Приемный покой центральной городской больницы Арзамаса не прошел внутреннюю приемку. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

По словам Мелик-Гусейнова, он посетил медицинское учреждение в связи с открытием регионального сосудистого центра.

- Идет открытие регионального сосудистого центра и мне важно было понять, а готово ли заработать приемное отделение на полную мощь, - подчеркнул министр. - Везут сюда пациентов со всего юга области. Некоторые бригады скорой медпомощи ждут дольше положенного, пока у них примут пациентов.

Как отметил Давид Мелик-Гусейнов, причина в том, что не хватает персонала на приеме и отсутствует единый центр принятия решения и сортировки. Кроме этого, обмен информацией между рентгенологами и врачами приемного покоя происходит долго.

- При мне в приемник ЦГБ поступили несколько человек. И по каждой госпитализации - много вопросов к организации, - добавил глава областного минздрава.

Министр подчеркнул, что все замечания необходимо устранить за 7 дней, а ремонт нужно завершить в ближайшее время. Так, уже с 1 марта 2023 года медучреждение должно заработать как полноценный региональный сосудистый центр.

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