Нижегородцы смогут заключать прижизненные договоры на погребение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Нижегородской области смогут заключать прижизненные договоры на погребение. Муниципальное предприятие «Комбинат ритуальных услуг населению» планирует ввести такую услугу для поднятия прибыли, пишет NewsRoom24 со ссылкой на директора предприятия Сергея Панова.

По его словам, в 2022 году доходы предприятия упали более чем на 25% по сравнению с 2021 годом, когда была высокая смертность от ковида. За 9 месяцев 2021 года КРУН заработал 93,5 млн рублей, а за такой же период прошлого года – 69,7 млн рублей.

Чтобы увеличить прибыль, в этом году предприятие намерено ввести новые услуги – например, прижизненные контракты на погребение, а также услуги, касающиеся благоустройства мест захоронений. Также весьма вероятно, что вырастут тарифы на ритуальные услуги.

Ранее сообщалось, что этой зимой в два раза увеличилось количество обращений в нижегородский крематорий. Скорее всего, это связано с аномальными морозами, которые стояли в январе.