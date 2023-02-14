Игорь Маковский: группы инспекционного контроля эффективно решают задачи по защите интересов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел оперативное совещание, где обсуждались вопросы организации работы, основные результаты за 2022 год и задачи на 2023 год групп инспекционного контроля (ГИК) отделов безопасности филиалов Обществ.

Целью действий специалистов ГИК является снижение потерь электроэнергии и защита от противоправных действий потребителей – как юридических, так и физических лиц. Для этого реализуются мероприятия по выявлению и пресечению фактов неучтенного потребления электроэнергии.

Примером результативности работы Группы в 2022 году стало возбуждение 9 уголовных дел в отношении недобросовестных потребителей, использовавших майнинговое оборудование. Всего в 2022 году выявлено 1302 факта неучтенного потребления.

Глава энергокомпаний поставил перед руководством блока безопасности ряд задач на 2023 год, среди которых повсеместное внедрение программного обеспечения «Пирамида Сеть» для перехода с «ручного», пофидерного анализа потерь на полностью автоматизированный режим.

«От преступных действий нарушителей страдают, прежде всего, добросовестные потребители электроэнергии. Хищение энергоресурсов провоцирует перепады напряжения в сети, может стать причиной отключения электроэнергии и даже возникновения пожара. Дальнейшее повышение эффективности работы групп инспекционного контроля будет напрямую влиять на повышение качества и надежности электроснабжения потребителей», – отметил Игорь Маковский.