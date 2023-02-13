Новый микрорайон построят в Кстовском районе.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Новый микрорайон построят в поселке Культура Кстовского района Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте девелопера «Новая Жизнь».
Согласно информации, в микрорайоне будут расположены 65 малоэтажных домов высотой не выше 4 этажей, торговый центр с супермаркетом и необходимые магазины. Такие как аптеки, салоны сотовой связи, магазин бытовых услуг, кафе и банкоматы.
- В проекте предусмотрен зеленый пешеходный бульвар, который станет местом притяжения для всех жителей, ведь здесь запланированы зоны для отдыха для взрослых и детей всех возрастов, детские и спортивные площадки, велосипедные и пешеходные дорожки, - отметил застройщик.
Кроме того, планируется строительство школы на 1300 мест и 2 детских садов, каждый на 280 мест.
Напомним, строительство многоярусной парковки стартовало на улице Ванеева в Нижнем Новгороде.