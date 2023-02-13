Новый микрорайон построят в Кстовском районе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый микрорайон построят в поселке Культура Кстовского района Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте девелопера «Новая Жизнь».

Согласно информации, в микрорайоне будут расположены 65 малоэтажных домов высотой не выше 4 этажей, торговый центр с супермаркетом и необходимые магазины. Такие как аптеки, салоны сотовой связи, магазин бытовых услуг, кафе и банкоматы.

- В проекте предусмотрен зеленый пешеходный бульвар, который станет местом притяжения для всех жителей, ведь здесь запланированы зоны для отдыха для взрослых и детей всех возрастов, детские и спортивные площадки, велосипедные и пешеходные дорожки, - отметил застройщик.

Кроме того, планируется строительство школы на 1300 мест и 2 детских садов, каждый на 280 мест.

Напомним, строительство многоярусной парковки стартовало на улице Ванеева в Нижнем Новгороде.