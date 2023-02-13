Флигель усадьбы Киризеева планируют отреставрировать в Нижнем Новгороде. Фото: Управление госохраны ОКН Нижегородской области.

Управление госохраны ОКН Нижегородской области выдало разрешение на сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Флигель усадьбы И.И. Киризеева» в Нижнем Новгороде. Об этом представители ведомства сообщают Вконтакте.

Речь идет о здании 1840-х годов, расположенном на улице Ульянова, 10. Согласно информации, здесь планируют отреставрировать кровлю, фасады, интерьеры, а также инженерные сети.

- Усадьба носит имя Ивана Ивановича Киризеева – основателя кирпичного завода и крупного строительного подрядчика, среди работ которого, в том числе, ремонт башни и стены Нижегородского кремля, - подчеркнули в ведомстве.

Стоит отметить, что проект флигеля разработал нижегородский архитектор Георгий Кизеветтер. Изначально предполагалось построить одноэтажное здание. Однако в 1842 году Николай I утвердил второй вариант проекта с внесёнными коррективами. И в 1874 году был построен второй этаж.

Напомним, в Нижнем Новгороде выкупили у собственника Дом Зарембы на Большой Печерской. В дальнейшем его планируется отреставрировать.

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