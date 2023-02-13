Три круизных лайнера планируют построить на нижегородском заводе «Красное Сормово». Фото: пресс-служба предприятия.

Три круизных лайнера планируют построить на нижегородском заводе «Красное Сормово». Об этом информирует пресс-служба предприятия.

Согласно информации, суда будут строиться при поддержке Правительства Российской Федерации по оптимизированному проекту PV300. Лайнеры смогут курсировать в Черном, Каспийском и Белом морях, в акватории Финского залива, а также на внутренних водных путях. А в зимний период суда можно использовать в качестве плавучих гостиниц.Так, запустить первое судно планируют в 2025 году, а второе и третье – в 2026 году.

— Это будут комфортабельные современные круизные лайнеры, они рассчитаны на 180 пассажиров, в том числе, с ограниченными физическими возможностями, - отмечает заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Всего в 2022 году правительство России выделило 15 миллиардов рублей на запуск строительства семи судов гражданского флота.

- Востребованность речного круизного туризма в настоящее время очевидна и, по всем прогнозам, будет только расти. Новые комфортабельные суда помогут тысячам жителям нашей страны хорошо отдохнуть и увидеть красоты России, – подчеркнул гендиректор ОСК Алексей Рахманов. - Уверен, что «Красное Сормово» справится с поставленной задачей на «отлично».

Напомним, электрокатамаран «ЭкоходЪ» будет курсировать в Нижнем Новгороде уже в 2023 году.

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