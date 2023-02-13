Нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий награжден Орденом Дружбы. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий награжден Орденом Дружбы. Соответствующий указ Президент РФ Владимир Путин подписал 11 февраля 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей региона.

Стоит отметить, что государственная награда Орден Дружбы была учреждена еще в 1994 году. Ее вручают за трудовые успехи в промышленности, за особые заслуги в укреплении законности и правопорядка, а также за большой вклад в реализацию крупных экономических проектов.

- Павел Солодкий награжден Орденом Дружбы «за активную работу по обеспечению защиты прав и законных интересов предпринимателей», - отметили в пресс-службе.

Так, за последние три года Павел Солодкий рассмотрел более 1500 письменных обращений субъектов предпринимательской деятельности, а также принял участие в 150 судебных делах.

Напомним, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин был награжден «Орденом дружбы» в октябре 2022 года.