Электрокатамаран «ЭкоходЪ» будет курсировать в Нижнем Новгороде с 2023 года. Фото: телеграм-канал «Нижний 800»

Электрокатамаран «ЭкоходЪ» будет курсировать в Нижнем Новгороде уже в 2023 году, сообщается в телеграм-канале «Нижний 800».

Согласно информации, электрокатамаран «ЭкоходЪ» — это двухпалубное судно, которое способно вместить 130 пассажиров. Его длина составляет 31 метр, а ширина 10,3 метра. Кроме этого, скорость электрокатамарана развивается до 30 километров в час.

Стоит отметить, что «ЭкоходЪ» может стать площадкой для различных мероприятий. Его салон трансформируется под любую рассадку пассажиров. Так, можно организовать сцену или фотозону.

Напомним, «Метеоры» и «Валдаи» смогут останавливаться в Кстове после строительства набережной.