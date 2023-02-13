Отсрочку по арендной плате за имущество предоставили мобилизованным в Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отсрочку по арендной плате за недвижимое имущество и земельные участки, находящиеся в областной собственности, предоставили мобилизованным гражданам и добровольцам Нижегородской области. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

Кроме того, отсрочка затронет платежи за компенсацию затрат за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру, предусмотренную инвестиционными соглашениями на строительство и реконструкции объектов капитального строительства.

- В перечень получателей отсрочки вошли мобилизованные граждане, добровольцы, а также те, кто входит в круг их наследников первой и второй очереди, которым они передали права и обязанности, - отметили в пресс-службе.

Согласно информации, отсрочка действует в период прохождения военной службы. Так, минимальный период отсрочки платежей – с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года. Если служба оканчивается позднее 31 марта, то отсрочку можно продлить после подачи документа об окончании службы.

- Отсрочка будет предоставляться по письменным обращениям арендаторов, - добавили представители пресс-службы.

Направить заявки на предоставление льготы можно в министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области или в соответствующий орган исполнительной власти региона, госпредприятие или учреждение.