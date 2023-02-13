Три новые остановки появятся в Нижнем Новгороде с 16 февраля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Три новые остановки введут в эксплуатацию для работы общественного транспорта Нижнего Новгорода с 16 февраля. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова.

Согласно информации, в Автозаводском районе остановка «Школа №144» начнет действовать для автобусных маршрутов А-9, А-58, Т-87. Кроме этого, в Ленинском районе остановка «ЖК «Октава» вводится для трамваев №3 и №21, а также автобусных маршрутов А-20, А-64. А остановка «Завод 70-летия Победы» будет работать для автобусного маршрута А-92 и троллейбуса №5 в Московском районе.

Напомним, автобусный маршрут А-47 будет продлен до жилого комплекса «Академический» в Нижнем Новгороде с 16 февраля.

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