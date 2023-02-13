Занятие по переработке пластика на базе Дзержинского политехнического института посетили воспитанники Эколого-биологического центра

9 февраля воспитанники Эколого-биологического центра посетили очередное занятие на базе Центра свободного доступа Дзержинского политехнического института, филиала Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева. Вместе с учащимися и преподавателями «Химической школы» ДПИ НГТУ они на практике изучили свойства пластика и этапы его переработки.

«Наше партнерство с Эколого-биологическим центром началось несколько лет назад. Тогда мы решили, что построим наше взаимодействие на «трех китах»: проектной деятельности, лабораторных практикумах и регулярных экскурсиях в институт для воспитанников и педагогов. Чтобы они могли проводить опыты и изучать свойства материалов в настоящих лабораториях под руководством действующих научных сотрудников. Прежде всего ребят, конечно, интересует экологическая тематика. Поэтому в прошлом году мы проводили исследование в сфере водоочистки, а сейчас на базе нашего нового «Пластик-Центра» будем изучать пластмассы, – рассказал директор ДПИ НГТУ Александр Петровский. – Если кто-то из ребят-старшеклассников всерьез заинтересуется одним из наших направлений и в будущем станет нашим абитуриентом, а затем и студентом, мы будем только рады!»

На лекции об актуальных способах переработки и утилизации пластика, которая состоялась у ребят в январе, они получили домашнее задание: в течение нескольких недель собирать и сортировать различные пластиковые изделия. На практическом занятии они работали на оборудовании в Мастерской ресайклинга, открытой в 2021 году: испытали термопласт-автомат, пропустили собранные пластиковые отходы через дробилку и получили готовое изделие – пластиковый стакан.

«Очень интересно было работать на современном оборудовании и видеть, как буквально на глазах из использованных пластиковых изделий получаются новые, вновь готовые к использованию. Мы еще раз убедились, что переработка - это самый современный и экологичный способ решения проблемы утилизации пластика. Благодарю политехнический институт и всех сотрудников, которые с нами работали, отвечали на вопросы и давали попробовать все своими руками», – сказала воспитанница Эколого-биологического центра Екатерина Ушакова.

На практическом занятии они работали на оборудовании в Мастерской ресайклинга

Напомним, в 2023 году Дзержинский политехнический институт, филиал Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева выиграл грант компании СИБУР в рамках программы «Формула хороших дел» с проектом «Школьный образовательно-научный комплекс «Пластик-Центр». В процессе работы комплекса студенты, аспиранты и молодые ученые института будут проводить со школьниками Дзержинска циклы теоретических и практических занятий, мастер-классы по сортировке и переработке отходов пластика в полезные бытовые изделия.

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска