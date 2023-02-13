Замгубернатора Нижегородской области Андрей Бетин возглавил Мастерскую управления «Сенеж»

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Бетин стал ректором Мастерской управления «Сенеж». Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Андрей Бетин, ранее занимавший должность заместителя губернатора Нижегородской области, перешел на новую работу. 13 февраля его назначили ректором Мастерской управления «Сенеж». Нового руководителя Мастерской коллективу представил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, сообщает пресс-служба организации.

Стоит отметить, что Андрей Бетин отвечал в регионе за эффективность государственного управления и реализацию кадровой политики, а также курировал работу кадрового корпоративного университета КУПНО.

- В нашей региональной команде Андрей Бетин работает с самого начала, более 5 лет. За это время он стал по-настоящему своим для Нижегородской области и искренне полюбил регион, переживает за него. Вместе мы начали огромное количество проектов, - отметил Глеб Никитин.

По словам Алексея Комиссарова, широкие знания и глубокий опыт управления Андрея Бетина будут востребованы на позиции ректора Мастерской управления «Сенеж». Теперь Андрей Бетин будет совмещать должность ректора Мастерской с позицией заместителя гендиректора АНО «Россия – страна возможностей».

- Возглавить «Сенеж», образовательную организацию с такой яркой и насыщенной историей, для меня является большой честью и одновременно новым профессиональным вызовом, - подчеркнул Андрей Бетин. - Уверен, что уже в ближайшей перспективе «Сенеж» сможет конкурировать с мировыми школами государственного управления.