Движение трамваев №3 и 21 временно приостановлено в Нижнем Новгороде. Фото: Иван МАКЕЕВ

Движение трамваев №3 и 21 временно приостановлено в Нижнем Новгороде 13 февраля из-за скопления воды на трамвайных путях. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова.

- Аварийные бригады принимают меры для оперативного восстановления движения, - отметила Алена Чернышова.

По ее словам, трамваи №3 временно следуют по маршруту «Московский вокзал - площадь Комсомольская». А трамваи №21 следуют по маршруту «Черный пруд - Московский вокзал».

Напомним, страшное ДТП с участием автомобиля такси и трамвая случилось в Нижнем Новгороде утром 12 февраля. В 06.30 на Сормовском шоссе,21, водитель такси протаранил трамвай. В результате столкновения трамвай сошел с рельсов и развернулся на 180 градусов.

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