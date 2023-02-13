«Кировэнерго» отмечает 80-летний юбилей

Предшественником электросетевой компании был Кировский энергокомбинат, который управлял генерацией и сетями города Кирова до 13 февраля 1943 года. Реорганизация проведена в соответствии с постановлением Государственного комитета обороны. Реформа обусловлена необходимостью повысить надежность электроснабжения потребителей на фоне возросшего энергопотребления – с началом Великой Отечественной войны в Кировскую область было эвакуировано 117 заводов и фабрик.

В день основания «Кировэнерго» введены в эксплуатацию первые в вятской энергосистеме объекты напряжением 110 кВ – подстанция «Северная» и ЛЭП, соединившая новый центр питания с Кировской ТЭЦ-3. До 1945 года в регионе были построены еще три линии электропередачи 6-35 кВ. Кроме того, велась работа в области увеличения мощности генерации, снижения аварийности и подготовки кадров.

Новый виток развития предприятия в Кировской области пришелся на 60-70-е годы XX века. Тогда протяженность электросетей выросла с 754 км до более 43 тыс. км. В частности, была построена линия 500 кВ Воткинская ГЭС – Киров, объединившая энергосистемы Кировской области и Урала.

Сегодня «Кировэнерго» осуществляет деятельность на территории, где живет 1,2 млн человек. В эксплуатации предприятия – более 38 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи и свыше 9 тыс. подстанций общей мощностью почти 4,7 тыс. МВА.

«В этот день хочу поблагодарить вас за высокую ответственность в выполнении задач, за самоотверженный ежедневный труд, верность своему делу и профессионализм. Проходя вместе со страной непростые этапы развития, филиал сегодня вступил в ответственный период модернизации энергетической инфраструктуры, внедрения высокотехнологичных отечественных разработок, создания новых импульсов для успешного развития Кировской области», – обратился к коллективу «Кировэнерго» генеральный директор ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.