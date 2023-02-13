28-летний Александр Наумов из Шарангского района погиб в СВО. Фото: СОЦСЕТИ.

28-летний сержант Александр Наумов из Шарангского района Нижегородской области погиб в ходе специальной военной операции на Украине 1 февраля. Об этом сообщает администрация Шарангского района на своей странице ВКонтакте.

- Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего воина! - говорится в сообщении.

Александр Наумов родился 21 июня 1994 года в деревне Королево Шарангского района. В 2013 году окончил ГБПОУ «Шахунский агропромышленный техникум» по специальности «автомеханик». В 2014 году Александр был призван в ряды воздушно-десантных войск ВС РФ в поселке Череха Псковской области для прохождения военной службы по призыву. И с 2015 года он продолжил службу по контракту. Александр был водителем-гранатометчиком, начальником аккумуляторно-генераторной станции взвода связи роты управления, а также командиром отделения.

Погиб Александр Наумов под городом Кременная в Луганской Народной Республике. Он награжден «Орденом Святого Георгия» и «Орденом мужества».

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает свои соболезнования родным и близким Александра Наумова.