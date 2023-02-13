Свет и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 13 февраля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Свет и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 13 февраля. Отключения запланированы в Ленинском и Советском районах. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Ленинском районе без света останутся жильцы дома №31 по улице Подводников. Подача электроэнергии возобновится лишь в 17 часов.

В Советском районе два дома останутся без горячей воды - на улице Надежды Сусловой,15/1 и 17. Ее не будет с 9 до 16 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.