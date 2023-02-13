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НовостиНедвижимость13 февраля 2023 5:46

Двухуровневый пентхаус с панорамными окнами продают в центре Нижнего Новгорода

Квартира находится в доме на улице Тимирязева
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Двухуровневый пентхаус с панорамными окнами продают в центре Нижнего Новгорода.

Двухуровневый пентхаус с панорамными окнами продают в центре Нижнего Новгорода.

Фото: Авито.

Двухуровневый пентхаус с панорамными окнами продают в центре Нижнего Новгорода. Необычная квартира находится в проблемном жилом комплексе на улице Тимирязева. Объявление опубликовано на сайте Авито.

Общая площадь квартиры составляет боле 181 метра с учетом лоджий. На нижнем уровне могут быть размещены кухня-гостиная, две спальни с гардеробной и два санузла. На втором уровне – спальня или кабинет, гардеробная и санузел. На каждом этаже есть просторный холл, а высота потолков составляет 3 метра.

Благодаря панорамному остеклению из квартиры будут открываться шикарные виды на город. Квартира продается без отделки, так что новый владелец сможет воплотить любые дизайнерские задумки.