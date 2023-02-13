Двухуровневый пентхаус с панорамными окнами продают в центре Нижнего Новгорода. Фото: Авито.

Двухуровневый пентхаус с панорамными окнами продают в центре Нижнего Новгорода. Необычная квартира находится в проблемном жилом комплексе на улице Тимирязева. Объявление опубликовано на сайте Авито.

Общая площадь квартиры составляет боле 181 метра с учетом лоджий. На нижнем уровне могут быть размещены кухня-гостиная, две спальни с гардеробной и два санузла. На втором уровне – спальня или кабинет, гардеробная и санузел. На каждом этаже есть просторный холл, а высота потолков составляет 3 метра.

Благодаря панорамному остеклению из квартиры будут открываться шикарные виды на город. Квартира продается без отделки, так что новый владелец сможет воплотить любые дизайнерские задумки.