Взрослый и ребенок пострадали при столкновении с автобусом в Арзамасе 12 февраля Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Взрослый и ребенок пострадали в ДТП с автобусом в Арзамасе вечером 12 февраля. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Водитель автомобиля «ВАЗ» двигаясь в сторону улицы Красный путь, выехал на встречку. В результате этого произошло столкновение с автобусом «ПАЗ».

Водитель автомобиля «ВАЗ» двигаясь в сторону улицы Красный путь, выехал на встречку Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

По словам водителя автобуса, легковушка двигалась с небольшой скоростью.

В ДТП пострадали 5-летняя девочка и водитель «ВАЗа». Они были доставлены в больницу имени Владимирского в городе Арзамас.

По данным ведомства, пострадавший водитель не был пристегнут. А детского удерживающего кресла в машине не было.

Ранее мы сообщали, что ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП в Балахнинском районе утром 12 февраля.

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