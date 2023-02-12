Взрослый и ребенок пострадали при столкновении с автобусом в Арзамасе 12 февраля
Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области
Взрослый и ребенок пострадали в ДТП с автобусом в Арзамасе вечером 12 февраля. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Водитель автомобиля «ВАЗ» двигаясь в сторону улицы Красный путь, выехал на встречку. В результате этого произошло столкновение с автобусом «ПАЗ».
Водитель автомобиля «ВАЗ» двигаясь в сторону улицы Красный путь, выехал на встречку
Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области
По словам водителя автобуса, легковушка двигалась с небольшой скоростью.
В ДТП пострадали 5-летняя девочка и водитель «ВАЗа». Они были доставлены в больницу имени Владимирского в городе Арзамас.
По данным ведомства, пострадавший водитель не был пристегнут. А детского удерживающего кресла в машине не было.
Ранее мы сообщали, что ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП в Балахнинском районе утром 12 февраля.
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