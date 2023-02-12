Сериал, снимавшийся в Нижегородской области, выйдет в эфир 13 февраля ФОТО: PR-отдел телеканала НТВ

Сериал «Акушер», который снимали в Нижегородской области, выйдет на экраны 13 февраля. Об этом сообщает PR-отдел телеканала НТВ.

Никита Панфилов – главный герой медицинского детектива. Он играет хирурга, который после командировки возвращается домой в Нижний Новгород. В родном городе ему предстоит делать выборы, от которых будет зависеть жизнь.

Стоит отметить, что операционные, в которых проходили съемки, были настоящими. В больнице их только ввели в эксплуатацию. На момент съемок сериала в новых современных операционных еще не оперировали реальных пациентов.